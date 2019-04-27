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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ المصريين بعيد القيامة: ندعو الله أن يعيده علينا بالرخاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على المصريين بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة بالرخاء والأمن والسلام.
وكان رئيس الوزراء قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
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