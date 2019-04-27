شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الصوت والضوء تستقبل الآلاف بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء وأعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، احتفالية كبيرة بجميع مناطق عروض الصوت والضوء (الهرم- ابو سمبل - فيله- ادفو - الكرنك) احتفالا بالذكرى الـ 37 لعيد تحرير سيناء وأعياد القيامة والربيع، حيث استقبلت مناطق الصوت والضوء الالاف من روادها بفرق الفنون الشعبيه والتنوره ورقصات الخيل العربي والأغاني الوطنيه لمده ساعتين قبل بدايه العروض ثم تلي ذلك اقامه عروض للصوت والضوء مجانا لكل المصريين.

صرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء فى بيان اليوم أنه تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق وبالتعاون مع محافظات الجيزة والأقصر وأسوان أقامت الشركة احتفالية بالخمس مناطق بمناسبة عيد تحرير سيناء واعياد القيامه والربيع، حيث تعودنا على إقامة عروض للصوت والضوء مجانا من أجل إسعاد أبناء وطننا والاحتفال سويا بهذه المناسبات العظيمه وبأعيادنا المجيدة ويذكر أنه قد استقبلت منطقة الهرم عدد من المؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام من ذوى الاحتياجات منهم مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة وهى تعتبر أول مؤسسة خيرية تستجيب لدعوة الصوت والضوء فور الإعلان عن إقامة احتفاليه وعروض للصوت والضوء مجانا.

Advertisements

وأضاف سعد أن المشاركة المجتمعية هى إحدى أهداف الصوت والضوء والتى نسعى دائما لتحقيقها فى كل المناسبات سواء المحلية أو العالمية.