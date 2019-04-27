شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وتضمنت نص البرقية "يسعدنى أن أبعث إلى قداستكم وإلى الأخوة الأقباط أخلص التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعرب "المصيلحى " عن أمنياته بتحقيق الخير والسلام للشعب المصرى وأن تعبر مصر نحو خطى التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

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