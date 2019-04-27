شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد الكنيسة الأرمينية بكاتدرائية العباسية لتهنئته بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، نيافة المطران أشود مطران الكنيسة الأرمنية بمصر والسودان وإثيوبيا ووفد من كهنة الكنيسة وأراخنتها والسفير كارين كريكوريان سفير دولة أرمينيا بالقاهرة، الذين قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراء ورجال الدولة.