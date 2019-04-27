مصر | ضبط عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين، قاما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لراغبي الحصول عليها.

وتمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، سبق اتهامه في 5 قضايا "تبديد") لتقدمه لإحدى الجهات الحكومية للتصديق على شهادة خبرة منسوب صدورها لإحدى المدارس، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الإدارات التعليمية "على خلاف الحقيقة ".

وبمواجهته اعترف بأن الشهادة المضبوطة مزورة وأنها تخص (إحدى السيدات) وأنها متواجدة خارج البلاد، واعترف بتحصله على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص "محدد" مقابل مبلغ مالى قدره (300) ثلاثمائة جنيه.