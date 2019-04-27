مصر | شرطة الكهرباء تعيد 92 مليون جنيه للدولة

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وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 2018 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها (364) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (151) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (63) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (78) قضية فى مجال الجمارك، وضبط (423) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (237) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1،766،916،599) مليار جنيه تم التصالح فى (323) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (3،651،131) مليون جنيه.
وفي مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط (39) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - إختلاس مال عام وتربح - إحتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع – رشوة وإستغلال نفوذ مزعوم " بقيمة بلغت (222،488،590) مائتين وإثنان وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وتسعون جنيه مصرى، (4،680،415) أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف، وأربعمائة وخمسة عشر عملات أجنبية مختلفة.