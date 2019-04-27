مصر | شرطة الكهرباء تعيد 92 مليون جنيه للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة الكهرباء تعيد 92 مليون جنيه للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 142 ألفا و197 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 92 مليونا و452 ألفا و647 جنيها.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 2018 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها (364) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (151) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (63) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (78) قضية فى مجال الجمارك، وضبط (423) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (237) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1،766،916،599) مليار جنيه تم التصالح فى (323) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (3،651،131) مليون جنيه.

وفي مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط (39) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - إختلاس مال عام وتربح - إحتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع – رشوة وإستغلال نفوذ مزعوم " بقيمة بلغت (222،488،590) مائتين وإثنان وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وتسعون جنيه مصرى، (4،680،415) أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف، وأربعمائة وخمسة عشر عملات أجنبية مختلفة.