انت الان تتابع إعلان الطوارئ في الشرقية لاستقبال «شم النسيم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى؛ لاستقبال أعياد الربيع و«شم النسيم»، موضحًا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين على مدى اليوم، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلات والرد على الشكاوى، بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات المعنية، وسط تعليمات مشددة برفع كل الإشغالات الموجودة بمحيط الكنائس والأديرة والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة وإنارة الأعمدة في الطرق المؤدية إليها.
محافظ الشرقية أشار، في بيان، إلى تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومصانع «الرنجة» والأسماك المُملحة؛ للتأكد من جودة إجراءات التصنيع والتخزين وسلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية. من جانبه، أكد الدكتور أحمد علي مدير مرفق الإسعاف بالشرقية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالوحدات
محافظ الشرقية أشار، في بيان، إلى تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومصانع «الرنجة» والأسماك المُملحة؛ للتأكد من جودة إجراءات التصنيع والتخزين وسلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد علي مدير مرفق الإسعاف بالشرقية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالوحدات الموجودة في محيط المنشآت والأماكن الحيوية، بينما أعلنت مديرية الشؤون الصحية حالة الطوارئ في كل المستشفيات، خاصة في قسمي الاستقبال والطوارئ، وبنوك الدم ومراكز علاج التسمم، فضلا عن إمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة والأمصال المعالجة لحالات التسمم؛ تحسبا لأي طوارئ في احتفالات شم النسيم.
مديرية أمن الشرقية أعلنت خطتها لتأمين الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات، حيث سيتم تكثيف الوجود الأمني والمروري بالشوارع ومواقف السيارات، لضبط أي مخالفات.
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