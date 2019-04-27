انت الان تتابع البابا ينيب «هرمينا» لقداس القيامة بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أناب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس وسط الإسكندرية، لرئاسة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، على أن يشاركه في رئاسة القداس القمص أبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية. بينما تقرر استقبال المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية والشعبية، غدًا بالمقر البابوي بالكاتدرائية، بحضور الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزه وأسقف الشباب.

وقال القمص أبرام إيميل وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، إن الأنبا هرمينا سيترأس قداس عيد القيامة، وإن الكنيسة ستستقبل المصلين مساء اليوم، على أن يتولى الآباء الصلوات فى كنائسهم. وأضاف "إيميل" أن فرق الكشافة ستتولى عملية تأمين دخول وخروج المصلين واستقبال الزائرين، والتأكد من