البابا ينيب «هرمينا» لقداس القيامة بالإسكندرية

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أناب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس وسط الإسكندرية، لرئاسة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، على أن يشاركه في رئاسة القداس القمص أبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية. بينما تقرر استقبال المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية والشعبية، غدًا بالمقر البابوي بالكاتدرائية، بحضور الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزه وأسقف الشباب.
وقال القمص أبرام إيميل وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، إن الأنبا هرمينا سيترأس قداس عيد القيامة، وإن الكنيسة ستستقبل المصلين مساء اليوم، على أن يتولى الآباء الصلوات فى كنائسهم. وأضاف "إيميل" أن فرق الكشافة ستتولى عملية تأمين دخول وخروج المصلين واستقبال الزائرين، والتأكد من
وقال القمص أبرام إيميل وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، إن الأنبا هرمينا سيترأس قداس عيد القيامة، وإن الكنيسة ستستقبل المصلين مساء اليوم، على أن يتولى الآباء الصلوات فى كنائسهم.
وأضاف "إيميل" أن فرق الكشافة ستتولى عملية تأمين دخول وخروج المصلين واستقبال الزائرين، والتأكد من هوية الحاضرين، لافتا إلى أنه سيتم وضع بوابات للكشف عن المعادن.
ويتقدم المهنئين بالعيد كلٌّ من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والحزبية.
من جانبها، تتولى مديرية أمن الإسكندرية عملية تأمين الصلاة والقداس والاحتفالات، خارج الكنيسة.
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