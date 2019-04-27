السيسي يدعو لتنفيذ ما تم التوافق عليه في قمة بكين

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى التحرك الجماعي لتنفيذ ما تم التوافق عليه في قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة. واستعرض السيسي، التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من رؤساء الدول والحكومات.وأوضح السيسي أنه تم الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي على رقعة القطر المصري، وفق

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