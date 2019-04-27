نائب: قناة السويس أساس نجاح مبادرة الحزام والطريق

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قناة السويس - صورة أرشيفية

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموقع الجغرافى الفريد لمصر يؤهلها للعالمية من خلال مبادرة الحزام والطريق، لكونها نقطة ارتكاز رئيسية في طريق الحرير بين إفريقيا وشرق آسيا، إذ أن المشروعات القومية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية أهلتها لتكون شريكا قويا للصين في التجارة الدولية، موضحا ان طريق الحرير سيمر عبر 65 دولة، ومصر محوره في الشرق الأوسط، كما أن قناة السويس بما تمتلك من إمكانات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية، ستكون عنصرا أساسيا في نجاح مبادرة الحزام والطريق، نظرا لسهولة الوصول من خلال موقعها للأسواق العالمية.

وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم السبت، أن محور تنمية منطقة قناة السويس يوفر فرصا واعدة لشركات الدول المشاركة بالمبادرة، للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، بوصفه قائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ما يتسق مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق".واستعرض