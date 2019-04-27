انت الان تتابع نائب: قناة السويس أساس نجاح مبادرة الحزام والطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قناة السويس - صورة أرشيفية
قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموقع الجغرافى الفريد لمصر يؤهلها للعالمية من خلال مبادرة الحزام والطريق، لكونها نقطة ارتكاز رئيسية في طريق الحرير بين إفريقيا وشرق آسيا، إذ أن المشروعات القومية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية أهلتها لتكون شريكا قويا للصين في التجارة الدولية، موضحا ان طريق الحرير سيمر عبر 65 دولة، ومصر محوره في الشرق الأوسط، كما أن قناة السويس بما تمتلك من إمكانات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية، ستكون عنصرا أساسيا في نجاح مبادرة الحزام والطريق، نظرا لسهولة الوصول من خلال موقعها للأسواق العالمية.
وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم السبت، أن محور تنمية منطقة قناة السويس يوفر فرصا واعدة لشركات الدول المشاركة بالمبادرة، للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، بوصفه قائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ما يتسق مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق".واستعرض
وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم السبت، أن محور تنمية منطقة قناة السويس يوفر فرصا واعدة لشركات الدول المشاركة بالمبادرة، للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، بوصفه قائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ما يتسق مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق".
واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة. (التفاصيل)
اقرأ أيضا|
السيسي: قناة السويس فرصة واعدة لدول «الحزام والطريق»
متحدث النواب يعلق على مشاركة السيسي في منتدى الحزام
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: قناة السويس أساس نجاح مبادرة الحزام والطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.