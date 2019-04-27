شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: لدينا خطة واضحة لدراسة الأساليب العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن لدينا خطة كاملة لتكون كلية الحاسبات والمعلومات بعد الموافقة على تغيير مسماها إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي كأول كلية للذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية تقوم على أحد الطرق والأساليب العلمية والتدريسية التي يقوم عليها هذا النوع من الدراسة في الدول المتقدمة.

وقال «الخشت» في تصريحات السبت، إننا الآن نتكلم عن وظائف المستقبل، مثل تخصص البيانات الضخمة أو الريبورتات أو البلوك تشين، والمهم أن ندخل عصر وظائف المستقبل من خلال كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ولدينا رغبة للتوسع في القبول بها. لأن تكون كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قاطرة تقود الجامعة، في ظل عالم رقمي ذكي نعيش فيه، ولابد أن تعمل الكلية على إيجاد حلول علمية للفجوة بين اقتصادياتنا والاقتصاديات الرقمية.

وأضاف «الخشت»، أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين تحديات كثيرة يخطو العالم نحوها الآن، وإنه حتى في نطاق الدراسات والأبحاث لا تزال أبحاثنا تفتقد الصلة بالواقع، مع أن لدينا أبحاثًا عظيمة جدًّا ومتخصصين على أعلى مستوى، لكن يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا على التحديات القومية لمصر، وكذلك مدى تأثيره على تحول جامعة القاهرة إلى جامعة ذكية.

Advertisements

وأوضح «الخشت» إن الأبحاث وحدها لا تكفي، فلا بد من تفعيل أثرها الإيجابي على أرض الواقع بقوة، فالأبحاث التي لا تنعكس نتائجها إيجابًا على التحديات القومية أبحاث تفتقد القيمة، موضحًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي لن يتم بشكل واضح إلا إذا كانت هذه الثقافة موجودة في المجتمع، ثقافة الاقتصاد الرقمي، ومواجهة ما تفعله مواقع التواصل الاجتماعي من تكريس الحقد والكراهية وخلق حالة من عدم الثقة في الاقتصاد، كما لابد أن تكون هناك خطة عمل وقوانين تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهذا يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات أي دولة.

وأشار«الخشت»، إلى إن العالم الآن في تحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المدفوع بالبيانات، وأرى أنه لابد أن يكون لنا دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

ودعا رئيس جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس بالاهتمام بالمجالات الجديدة مثل الروبورتات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتكنولوجيا النانو وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتفكير في إحداث تحول سريع في التخصصات داخل الكلية نحو وظائف المستقبل، وكذلك تطوير الدفع الإلكتروني بجامعة القاهرة مواكبة للتحول لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، كما وافق المجلس على تغيير مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.