شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية وسيارات مزينة بالورود احتفالًَا بأعياد الربيع وشم النسيم في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ عروض فنية وتجهيز سيارات مزينة بالورود والزهور لتجوب شوارع مدينة الزقازيق الإثنين القادم يوم شم النسيم بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وعلى مدار اليوم وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة (المراكز – المدن – الأحياء- المديريات الخدمية) قد قامت بتزيين سياراتها بالورود والزهور لتبدأ في الأصطفاف أمام مبنى ديوان عام المحافظة صباح يوم الأثنين القادم يوم (شم النسيم ) في الساعة الثامنة صباحاً لتجوب شوارع مدينة الزقازيق لافتا إلى إنه سيتم عمل تقييم للسيارات المزينة بالورود والزهور وتقديم هدايا وجوائز عينية لأفضل وأجمل سيارة مشاركة في العروض وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.

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وأشار المحافظ إنه سيتم فتح أبواب نادى النهر بجوار مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق أمام المواطنين يوم الأثنين القادم (شم النسيم) للإستمتاع بالعروض والفقرات الفنية التي ستقام في ذلك اليوم لتضفى البهجة والسرور في نفوس المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم مع ضرورة رفع الإشغالات ونظافة الحدائق وقص وتهذيب الأشجار والمتنزهات العامة وصيانة ودهان المقاعد والبرجولات لأستقبال المواطنين من جميع أنحاء المحافظة للأحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وجه المحافظ مديرمديرية الصحة برفع حالة الطوارئ القصوى وضرورة توفير سيارات إسعاف خاصة بالمناطق المتواجد بها الحدائق والمتنزهات نتيجة ازدحامها بالمواطنين للتعامل مع أي حالات طارئة خلال إحتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد المحافظ وضع خطة أمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، ورفع حالة الإستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة؛ لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون خلال احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.