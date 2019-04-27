شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير مصر في بكين للاطمئنان على طالب مصري أصيب بارتجاج في المخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع السفير أسامة المجدوب، سفير مصر لدى بكين، على طالب مصري أصيب بارتجاج في المخ نتيجة سقوطه على رأسه، وأكدت أن السفارة ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الحالة الصحية للطالب، ومساعدة والده في الاطمئنان على حالة ابنه.

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يأتي ذلك في استجابة من الوزيرة لطلب ناصر جلال، المدرس بدولة الإمارات، الذي طلب تقديم المساعدة لابنه محمد ناصر جلال الطالب بكلية الطب بجمهورية الصين الديمقراطية، حيث سقط أثناء عودته من محاضراته على رأسه، مما تسبب له في ارتجاج بالجمجمة، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية جراحية بتكلفة تقدر بخمسين ألف درهم.

كما تواصلت الأستاذة دعاء قدري مدير مكتب وزيرة الهجرة، مع أبناء الجيل الثاني والثالث بمدينة كوانزوا الصينية، الذين تم دعوة بعضهم مسبقًا من قبل الوزارة للحضور والمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الأولى التي عقدت بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لحثهم على تقديم المساعدة للطالب المريض والوقوف بجانبه في إطار تفعيل الدبلوماسية الشعبية التي تحرص الوزارة عليها دائمًا من خلال استضافة وفود أبناء الجيل الثاني والثالث في مصر.

ومن جانبهم، أكد أبناء الجيل الثاني والثالث حرصهم على السفر للطالب محمد ناصر والذهاب له في المستشفى للاطمئنان على حالته والوقوف بجانبه لحين يتماثل للشفاء. وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها للطالب المصري بالشفاء العاجل وبكل الأمن والسلامة لكافة أبنائنا المصريين في الصين وباقي دول العالم.