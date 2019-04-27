شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: هدفنا دمج الشباب لدعم ريادة الأعمال البيئية وتحقيق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعمها الكامل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال البيئية، لأنهم أساس عمليات التنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال توفير الآليات الداعمة لهم ولمشروعاتهم الجادة والمبتكرة كأحد أهم محاور الحكومة خلال مرحلة التحول نحو التنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر «انطلق من مصر» المنعقد خلال الفترة من ٢٧: ٢٨ أبريل الجارى تحت عنوان ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل بحضور الدكتور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة كممثل عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وتحت رعاية وزارات الاستثمار والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت فؤاد أن الوزارة دعمت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الريادية والمبتكرة لشباب الجامعات والتى سيتم الإعلان عنها خلال احتفالات يوم البيئة العالمى، ومنها مشروع طلبة كلية الهندسة لتصنيع سيارة كهربائية كذلك عدد 19مشروعا لشباب الجامعات لإعادة الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات لإتاحة فرص للشباب لريادة الأعمال في مجالات حماية الموارد وإشراك المجتمعات المحلية وخاصة السيدات في حماية الموارد الطبيعية بالمحميات علاوة على تشجيع إعداد الأفلام الوثائقية حول الطيور وتسويقها وغيرها من المشروعات، مشددة على أن مصر قادرة على الانطلاق لريادة الأعمال من أجل المنطقة العربية والإفريقية والعالم أجمع.