شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان»: 6.9% انخفاضًا في أعداد مواليد العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل معدل المواليد إلى أعلى مستوياته في عام 2014 (31.1 لكل ألف من السكان) وانخفض بشكل مستمر خلال السنوات التالية ليبلغ في عام 2017 حوالى 26.8 لكل ألف من السكان وحوالى 24.5 لكل ألف في عام 2018.

وتابع في تصريحات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أعداد المواليد تناقصت خلال هذه الفترة بحوالى 12.4% خلال الفترة 2014-2018 (من 2.720 مليون نسمة في 2014 إلى 2.382 مليون نسمة في عام 2018).

وأضاف: «تصل نسبة التناقص في أعداد المواليد خلال عامى 2017-2018 إلى حوالى 6.9% (من 2.557 مليون نسمة إلى 2.382 مليون)، وهو ما انعكس أيضا على معدلات الزيادة الطبيعية التي تناقصت من 2.52% في عام 2014 إلى 1.87% في عام 2018».