شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تطرح 50 طن أسماك يوميًا والرنجة بـ35 جنيهًا استعدادًا لـ«شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لأعياد شم النسيم، حيث بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات الأسماك المملحة في منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، إضافة إلى طرح كل منتجات السلع الغذائية والدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 و25%.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منافذ فروع الشركة توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، والأسماك والرنجة استعدادا لشم النسيم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أن شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بدأت طرح منتجات الرنجة والفسيخ بسعر يتراوح ما بين 30 و35 جنيهًا وكذلك طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، وذلك بـ162 فرعا للشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأوضح أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بكميات إضافية تتراوح ما بين30 و40%، نظرا لزيادة معدلات الإقبال على شراء الأسماك، خاصة المملحة خلال هذه الأيام، كما أعلنت عن طرح منتجات جديدة مِن الأسماك في فروعها، حيث سيتم طرح عبوة سمك فيليه قشر بياض بسعر 140 جنيها وعبوة نصف كيلو بسعر 70 جنيها وكذلك طرح عبوة سمك فيليه بلطى بسعر 100 جنيه للكيلو وعبوة نصف كيلو بسعر 50 جنيها للكيلو، بجانب طرح كافة أنواع الأسماك بمعدل 50 طنا يوميا «طازجة ومجمدة ورنجه وفسيخ»، حيث يتم إمداد المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الأسماك أولا بأول.

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وأشار إلى أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات وزارة التموين ستطلق 8 سيارات مجهزة ومحملة بمختلف أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة لطرحها للمواطنين في الميادين العامة خلال أعياد شم النسيم، ومع مد أي منطقة تحتاج إلى منتجات الأسماك بهذه السيارات إضافة إلى تفعيل خدمات شوى الأسماك بشكل أكبر في مختلف منافذ البيع، في إطار العمل على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وقال إبراهيم العسقلاني، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن المديرية استعدت لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وذلك بتشغيل المخابز بكامل طاقتها والحفاظ على أوزان رغيف العيش، وإحكام الرقابة بواسطة المفتشين، علاوة على توافر أسطوانة البوتاجاز، وزيادة نسبتها بـ10% وفق الموجود حاليا.

وأضاف العسقلاني أن المديرية شكلت غرفة عمليات للعمل 24 ساعة، وتلقي الشكاوى والاشتراك مع الطب البيطري لسحب عينات من محال الرنجة والفسيخ والملوحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع استمرار شن حملات التفتيش عليها خلال الفترة المقبلة.

وشدد محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بضرورة الاستعداد لمواسم الأعياد القادمة عيد الأخوة الأقباط، وعيد شم النسيم، والاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، بتكثيف المرور ومتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية وكذلك متابعة المخابز والحرص على توفير رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى ومتابعة البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومتابعة توافر السلع التموينية بها.

وأضاف سعد الله أنه تتم متابعة منافذ أهلا رمضان التي ستقام من قبل الوزارة أو الأحياء أو من خلال أعضاء مجلس النواب، ومتابعة الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة لعمل حملات مشتركة لحماية الأسواق من الأسماك المملحة الفاسدة حماية لصحة المواطنين، وضرورة الإعلان عن السلع التموينية وأسعارها لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.