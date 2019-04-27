شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن المنيا» توزع عيديات علي الأطفال الأيتام بالجمعيات والمؤسسات القبطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي في المنيا، بتشكيل لجنة لزيارة جميع مؤسسات ودور رعاية الأطفال الأيتام القبطية للتهنئة بعيد القيامة المجيد وتقديم العيديات للأطفال.

وضمت اللجنة التي تشكلت بتوجيهات من اللواء قاسم حسين محافظ المنيا كل من: أحمد عبيد الشاذلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتورة سماء نور الدين محمد بإدارة الجمعيات، عبد الرحمن صابر مشعال بالمكتب الفني للتضامن.

وزارت اللجنة جميع دور الأيتام الخاصة بالأطفال المسيحيين، وشملت: جمعيتي نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، جنود المسيح القبطية ببندر المنيا، السلام القبطية، وسيدات مارمرقس القبطية ببندر ملوي، جمعية الكنيسة القبطية بأبوقرقاص، جمعية النشاط الروحي بسمالوط، وجرى تقديم العيديات للأطفال والاستماع لمطالبهم للعمل على تلبيتها. وقال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إنه تم تقديم لحوم لكل جمعيه وتوزيع عيديات على الأطفال.