شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل أولى رحلات مصر للطيران إلى رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة كيجالي عاصمة رواندا، اعتبارا من اليوم، السبت، 27 أبريل.

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وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن «مصر للطيران قد وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة في إفريقيا، مثل رواندا التي تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا وواحدة من أهم الوجهات السياحية في القارة السمراء».

من جانبه، أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن «الشركة قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا يومي (الخميس والسبت) بالربط مع عنتيبي بأحدث الطرازات بأسطول مصر للطيران، والتي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال ودرجة السياحية على حد سواء».

جدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء حجز تذاكرهم إلى كيجالي عبر وسائل الحجز المختلفة egyptair.com أو الكول سنتر 1717 أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.