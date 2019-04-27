شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بتطهير مصرف بردين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتعاون مع رئاسة مركز الزقازيق بتطهير مصرف بُردين ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاه بالمصرف التي تعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف، جاء ذلك إستجابة لشكوى أهالي قرية كفر أباظة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمتضررين من إنتشار ورد النيل بمصرف بُردين والذي يمر بالقرية.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية وإستجابة لشكوى الأهالي قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدفع بالمعدات والكراكات على مصرف بردين لرفع كميات كبيرة من ورد النيل ورفع المخلفات والقمامة المُلقاه بالمصرف لتقليل الكميات المهدرة من مياه الري ولضمان وصول المياه إلى الأراضي الواقعة نهايات الترع والمصارف.