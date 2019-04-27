شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط زوجة ونجلها لاتهامهما بقتل «الأب» بسبب خلافات أسرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبساتين، والذي قتلته زوجته بمساعدة نجلها لخلافات أسرية.

بداية الواقعة، ببلاغ لقسم شرطة البساتين من إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة القسم، لها معلومات جنائية، وشقيق زوجها مُقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بوفاة زوجها 58 عام، مُقيم بذات العنوان، وإتهام شقيق زوجها لها بالتسبب في وفاته لخلافات زوجية. على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى وجود خلافات أسرية دائمة بين الزوجة وزوجها المتوفى، وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وقالت الزوجة في نص التحقيقات، إن المجني عليه دائم التعدي عليها وأبنائهما بالضرب، وتحصله منها على مبالغ مالية لكونه عاطل عن العمل، فعقدت العزم على التخلص منه بالإتفاق مع أحد أبنائها، وقامت بإعداد كوب من الشاي له ووضع أقراص مهدئه به، وعقب إحتسائه وخلوده للنوم قامت بخنقه بيدها، وقام الثاني بشل حركته حتى تأكدا من وفاته، وعقب ذلك استدعت مفتش الصحة لاستخراج تصريح الدفن عقب إدعائها بأن الوفاة طبيعية، وأيد المتهم الثاني أقوالها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.