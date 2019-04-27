رئيس حي غرب شبرا والطب البيطري يتفقدون محلات بيع الأسماك والرنجة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بحملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والصحة والجهاز التنفيذي بالحي للمرور على الأسواق، للتأكد من صلاحية المعروض من الأسماك المدخنة والمملحة واللحوم بمناسبة أعياد شم النسيم حرصًا على صحة المواطنين والتفتيش على منافذ توزيع الأسماك والرنجة واللحوم كما تم المرور على الثلاجات بنطاق الحي وكذلك المرورعلى منافذ البيع الجملة والقطاعي للتأكيد على المعروض من المواد الغذائية خلال احتفالات عيد الربيع.

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