شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، بزيارة لمقر إيبارشية الوادي الجديد بمدينة الخارجة، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وكذلك لجميع أبناء الشعب المسيحي بالمحافظة.

وأكد «الزملوط» خلال لقائه مع أرسانيوس على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين، وأن المحبة والمودة راسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور، وأن المصريين جميعًا يعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية في كافة المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

ومن جانبه، أعرب أرسانيوس عن سعادته لهذه الزيارة والتي تؤكد على حرص واهتمام المحافظ الدائم للتواصل مع أبنائه من الشعب المسيحي في كافة المناسبات، متمنياً لجميع أهالي المحافظة كل الخير والسلام والمحبة وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار.