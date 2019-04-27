شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طفل فى مياه ترعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالي على جثة لطفل غارقة في مياه ترعة بناحية قرية المحمدية التابعة لدائرة مركز منيا القمح وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن . تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح بالعثور على جثة الطفل «محمد . ع . م» ٧ سنوات غارقة فى مياه الترعة بالقرية. وبالإنتقال والفحص تبين أن الطفل متغيب عن منزل أسرته قبل ساعات من سقوطه غارقًا في مياه الترعة وتم انتشال الجثة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية

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