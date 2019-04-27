شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة الكنيسة الأسقفية لقداسة البابا بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لتهنئة بعيد القيامة المجيد وصل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، نيافة المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وإثيوبيا والقرن الأفريقي والرئيس المترأس لإقليم الشرق الأوسط للكنيسة الإنجليكانية. ووفد من قساوسة الكنيسة الإنجليكانية، حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني.

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