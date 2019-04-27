شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الأولى من الأطباء للتدريب على نظام التأمين الصحى تغادر إلى انجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، الدفعة الأولى من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة، للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يشار الى أنه سيتم تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد كاولى المحافظات مطلع شهر يوليو المقبل.

كانت الحكومة المصرية قد وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب البريطانى لتعليم وتدريب الأطباء المصريين على نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، على أن تتحمل الوزارة كافة التكاليف.

تعليم الأطباء يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بالمستوى التدريبى للأطباء، حيث يستهدف بروتوكول التعاون تدريب وتعليم الأطباء لرفع كفاءتهم.

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