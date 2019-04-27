شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتحار 3 فتيات من أسرة واحدة بالبحيرة.. التحريات: ظروف نفسية سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة حادثا مأساويا حيث أقدم 3 فتيات من أسرة واحدة على الانتحار بتناول أقراص حفظ الغلال السامة، وذلك بعد تعرضهن لظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية ما دفعهن إلى التخلص من حياتهن بهذه الصورة.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام بوصول "إ.م.ف" 17 سنة طالبة و"د.س.ع" 15 سنة بنت خالة الأولى جثتين هامدتين لتناولهما حبوب حفظ الغلال السامة ما أدى إلى مصرعهما فى الحال .

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كما ورد بلاغ من مستشفى كفر الدوار بوصول "أ.م.ف" 12 سنة طالبة شقيقة الضحية الأولى جثة هامدة لتناولها حبوب سامة لحفظ الغلال، ما أدى إلى مصرعها فى الحال حزنا على وفاة شقيقتها وابنة خالتها، وتم نقل جثث الفتيات الثلاثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار تمهيدا للتصريح بدفنهما.

ووفقا للتحريات الأمنية الأولية فإن سبب إقدام الفتيات على الانتحار هو تعرضهن لضغوط نفسية بسبب وجود خلافات أسرية، فيما نفت والدة الفتاة الأولى وجود شبهة جنائية فى الواقعة، مؤكدة تناول ابنتها وبنت خالتها قرصا ساما لحفظ الغلال بطريق الخطأ كما نفت وجود خلافات أسرية وراء الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق كما تم انتداب فريق من النيابة العامة بكفر الدوار لمعاينة الجثث وفريق من الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.