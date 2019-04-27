شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية‎ فى احتفالات الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع. وأكد الوزير، فى بيان، على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات المعتاد استقبالها فى مثل هذه المناسبات، وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.

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