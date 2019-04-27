التعليم توفر نماذح استرشادية لنظام التقويم للصف الأول الثانوى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية لنظام التقويم للصف الأول الثانوى العام لمواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات باللغات الإنجليزية والفرنسية".
وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم من الطلاب أن هذا النوع من الامتحانات يستهدف قياس مستويات فهم نواتج التعلم ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التى كانت فى مجملها تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجاباتها بالكتاب.
وأوضحت الوزارة، أن أسلوب التحضير "المذاكرة" الأمثل يتلخص فى محاولة فهم الموضوع جيدًا عن طريق الكتاب المدرسى وكذلك المحتوى الإضافى الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى المقبلة سوف تبدأ 19 مايو المقبل إلكترونيًا.
وللاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الرابط التالى:
http://elearning.moe.gov.eg/sec/semester1/Grade1/pdf/Evaluation_Book_Ins.pdf?fbclid=IwAR0gsNSfWMxFyp77VlSsr42VKl5nOR3jfEIHRc0_g93ZA0ai5bUEGtxziko
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