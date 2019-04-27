شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تشغيل أول رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الرواندية كيجالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى اليوم السبت عن تشغيل أول رحلاتها إلى العاصمة الرواندية كيجالى.

وقالت فى بيان لها أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذى تسلطه مصر للطيران على التوسع بشبكة خطوطها فى القارة السمراء كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدنى تحت قيادة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى واستمرارًا لخطط التوسع في شبكة خطوطها.

Advertisements

أعلنت مصر للطيران، الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار عن بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلي مدينة كيجالي عاصمة رواندا اعتبارا من اليوم 27 أبريل.

وفى هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن مصر للطيران قد وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة فى أفريقيا مثل رواندا التى تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا وواحدة من أهم الوجهات السياحية فى القارة السمراء."

ومن جانبه أكد الطيار أشرف الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن "الشركة قد قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا أيام الخميس والسبت بالربط مع عنتيبي بأحدث الطرازات بأسطول مصر للطيران والتي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على حد سواء."