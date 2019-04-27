شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الكشف على 4.2 مليون مواطن فى مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى "100 مليون صحة"، تمكنت حتى الآن من الكشف وإجراء المسح الطبى لأكثر من 4.2 مليون مواطن بالمحافظة مما يعكس نجاحًا كبيرًا حققته الحملة خلال فترة تنظيمها والتى استمرت على مدار شهرين.

وقدم راشد، الشكر للدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وللفرق المشاركة فى المبادرة على نجاحها فى تحقيق النسب القريبة من المستهدفة فى المبادرة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحمله ما زالت مستمرة حتى نهاية الشهر الحالى وسوف يتم استقبال المواطنين من خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعديد من المناطق بنطاق المحافظة وبالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين، لافتا إلى أن الفرق الطبية قد اجرت المسح الطبى للنزلاء بسجن الصف.

يذكر أن محافظ الجيزة قد خصص مكافأة مادية يتم منحها للإدارة الصحية الأكثر تميزًا واستقبالًا للمواطنين .