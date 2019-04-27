شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ راكبة تعرضت لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من إسطنبول إلى جدة بالسعودية، لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال رحلة الطائرة إلى وجهتها. قالت مصادر بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 256 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكبة لوعكة صحية شديدة، وتم السماح له بالهبوط داخل أرض المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الاسعافات للراكبة والكشف عليها . Advertisements قام طبيب الحجر الصحي بعلاج الراكبة علي الطائرة والتأكد من سلامة حالتها لاستكمال الرحلة .

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