أخبار مصر | التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى يتألم بالشارع إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى يتألم بالشارع إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد بلاغ لفريق التدخل السريع من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بشأن تواجد رجل مسن بلا مأوى مريض يفترش إحدى أرصفة شارع التحرير بوسط البلد بالقاهرة.

وتوجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان المسن وتبين أنه يدعى "بهاء. ا. أ" ويبلغ من العمر ٦١ عاما ويعاني من غرغرينة بساقية ويتألم ويصرخ من شدة الألام ويستغيث بالمارة، حيث قام الفريق بطلب سيارة أسعاف وتم التوجة به إلي مستشفى القصر العينى لإجراء الكشف الطبى المبدئى عليه.

وقام الفريق بالتنسيق مع السادة مسؤلى منظومة الشكاوى لحجز المسن بإحدى المستشفيات لمثل هذه الحالات، وعليه توجة أعضاء الفريق إلى مستشفى حميات العباسية وتم إخضاع المسن لفحص طبى شامل من قبل الفريق الطبى المتميز بالمستشفى الذى قام بعزلة فى حجرة طبية ليتلقى العلاج، ويتابع الفريق حاله المسن وبعد تماثلة للشفاء لاستقبالة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.