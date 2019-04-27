أخبار مصر | خبير سياحي: يوجد 186 محرك بحث حول العالم.. ولابد من سرعة اللحاق بالركاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي: يوجد 186 محرك بحث حول العالم.. ولابد من سرعة اللحاق بالركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية غرفة شركات السياحة، إنه يوجد 186 محرك بحث على الإنترنت خاص بالسياحة والسفر حول العالم ولابد أن نسرع في اللحاق بهذا الركب العملاق وإلا لن يكون هناك تواجد لنشاط شركات السياحة حيث إنه سيتم الحجز والسفر حول العالم عبر محركات البحث الخاصة السياحة والسفر المنتشرة في العالم كله.

وشدد عاطف عجلان في تصريح له اليوم على ضرورة وجود شفافية واتاحة للمعلومات التي تحتاجها شركات السياحة في عملها ولابد ان تكون المعلومة متاحة للجميع والفرص متساوية حتى تتحقق روح المنافسة الشريفة.

وطالب عجلان بضرورة تفعيل بوابة مصرالسياحية بشكل قوي في أقرب وقت لتكون بوابة شاملة للسياحة المستجلبة والطاردة والحج والعمرة خاصة بعد أن قامت المملكة السعودية بإصدار التأشيرة الاون لاين ومنح وكلاء السياحة والسفر بالمملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات إلكترونية للعمرة عبر الاون لاين وهذا يعني عدم دخول الجوازات القنصليات مما أثر بالسلب على شركات السياحة المصرية التي خسرت عملاء لها كانوا يقومون بالحجز لديها وهذا فضلا عن ان فكرة تحديد اعداد المعتمرين أصبحت صعبة ولذلك لابد من تفعيل بوابة مصر السياحية في أسرع وقت حتى تتمكن الشركات المصرية من الحجز اون لاين طبقا للاعداد المحددة مسبقا .

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وأقترح عجلان ان تكون بوابة مصر السياحية هي المنوط الاساسي بتقديم خدمات السياحة من سفر وعمرة وسياحة طاردة او سياحة مستجلبة لمصر مع ربط الفيزا الالكتروتية ببوابة السياحة المصرية.

ودعا الى ضرورة توفير جميع البيانات مدعومة بالفيديو والصور والعناوين لجميع المزارات السياحية في مصر والفنادق وطرق الانتقال والاسعار ومواعيد زيارة المناطق الاثرية ومواعيد اغلاقها وأسعار تذاكر الزيارة مع وضع جميع بيانات المرشدين السياحيين واسماؤهم وخبراتهم وبياناتهم بالتنسيق مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وتكلفتهم اليومية.

وأكد ان هامش الربح من الحجوزات الاون لاين سيوفر دخلا كبيرا خاصة ان مواقع الحجوزات السياحة حول العالم تصل عمولاتها الى 20% تقريبا من الحجوزات التي تتم من خلالها ولابد من عقد اتفاقية بين غرفة الفنادق وغرفة شركات السياحة وبوابة مصر السياحية يتم بمقتضاها التعاون من خلال وضع جميع بيانات الفنادق على موقع بوابة مصر السياحية وتقوم الفنادق بتحديد اسعار منافسة للاعلان عنها على موقع البوابة.

وأضاف عاطف بكر عجلان أن الضوابط الجديدة التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة مؤخرا والخاصة بموسم العمرة التي تقصر حق شركات الحج والعمرة في التعامل على حصتها في التأشيرات فقط وأي تعامل على تأشيرات غير مسجلة بوزارة السياحة ومعتمدة من غرفة الشركات مثل التأشيرات الاون لاين الزائدة عن الحصة ولا تتماشي مع ضوابط موسم العمرة بمصر هذا العام سيؤدي الى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.