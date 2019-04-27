انت الان تتابع نائب: السجون تراعي احتياجات ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

قال اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، اتخذت مؤسسات الدولة المختلفة كافة اللازم لتطوير الخدمات المقدمة لهم والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، وعلى رأس هذه المؤسسات وزارة الداخلية وقطاع السجون بها، التي اهتمت بتدريب الضباط والأفراد على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، موضحا أن قطاع السجون حرص على توفير أماكن احتجاز خاصة بذوي الإعاقة، منفصلة عن المساجين العاديين.

وأضاف تادرس، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم تجهيز العنابر بوسائل مساعدة خاصة مثل الكراسي المتحركة، وغيرها من مساعدات الحركة المختلفة، لخدمة المعاقين حركيا، مع تكليف عدد من رجال الأمن داخل السجون بمساعدة فاقدي البصر أثناء تحركاتهم داخل السجون، فضلا عن فرص العمل التي يتم توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة