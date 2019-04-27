انت الان تتابع نائب: مصر الأولى عربيا في عدد الملحدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الأزهر الشريف - صورة أرشيفية
أكد ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية دور الأزهر الشريف وجهوده للسيطرة على ظاهرة الإلحاد، إذ أصبحت مصر الدولة العربية الأولى في عدد الملحدين، حيث وصلوا حسبما أعلن معهد "جلوبال" العالمي"، العام الماضي، إلى 866 ملحدا، وهذ الرقم لا يتناسب مع وجود أكبر مؤسسة دينية إسلامية وهي الأزهر، مشيدا بتدشين وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر الديني، لتكون قاعدة ينطلق منها الأزهر لمواجهة الأفكار والشبهات التي تخطر على عقول الشباب، من خلال قسم الأديان والفكر بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، أن أفراد الوحدة يتلقون كافة الاتصالات التي تأتي من الشباب الذين لديهم بعض الشبهات أو الأسئلة التي يرغبون في إيجاد أجوبة لها والرد عليها بشكل عملي وفي سرية تامة، ما يشجع الشباب على البحث والتفكر والعودة إلى الحق بناءً على الفكر والمنطق السليم والتوجيه الصحيح من أهل
وقال دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، أن أفراد الوحدة يتلقون كافة الاتصالات التي تأتي من الشباب الذين لديهم بعض الشبهات أو الأسئلة التي يرغبون في إيجاد أجوبة لها والرد عليها بشكل عملي وفي سرية تامة، ما يشجع الشباب على البحث والتفكر والعودة إلى الحق بناءً على الفكر والمنطق السليم والتوجيه الصحيح من أهل العلم.
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أعلن عن تدشين وحدة "بيان"، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لنقد شبهات الإلحاد والفكر اللاديني في إطار الحوار المتبادل، وتهدف الوحدة إلى بناء وعي معرفي للوقاية من الشبهات وتوفير مساحات آمنة للحوار مع المتشككين والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم وتأسيس منهج معرفي وتقوية المناعة الفكرية لدى الشباب للحد من الوقوع في براثن الإلحاد، وتقدم محتويات علمية تدعم هذه المعالجات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: مصر الأولى عربيا في عدد الملحدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.