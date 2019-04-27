انت الان تتابع نائب: مصر الأولى عربيا في عدد الملحدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأزهر الشريف - صورة أرشيفية

أكد ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية دور الأزهر الشريف وجهوده للسيطرة على ظاهرة الإلحاد، إذ أصبحت مصر الدولة العربية الأولى في عدد الملحدين، حيث وصلوا حسبما أعلن معهد "جلوبال" العالمي"، العام الماضي، إلى 866 ملحدا، وهذ الرقم لا يتناسب مع وجود أكبر مؤسسة دينية إسلامية وهي الأزهر، مشيدا بتدشين وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر الديني، لتكون قاعدة ينطلق منها الأزهر لمواجهة الأفكار والشبهات التي تخطر على عقول الشباب، من خلال قسم الأديان والفكر بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

Advertisements

وقال دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، أن أفراد الوحدة يتلقون كافة الاتصالات التي تأتي من الشباب الذين لديهم بعض الشبهات أو الأسئلة التي يرغبون في إيجاد أجوبة لها والرد عليها بشكل عملي وفي سرية تامة، ما يشجع الشباب على البحث والتفكر والعودة إلى الحق بناءً على الفكر والمنطق السليم والتوجيه الصحيح من أهل