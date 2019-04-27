انت الان تتابع «المحافظين» يطالب بالتحقيق فى حريق مطرانية المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالب علاء إسماعيل، أمين حزب المحافظين بالمنيا، بسرعة استكمال التحقيقات فى حريق كنيسة مطرانية ماري جرجس المطرانية بالمنيا، ومعرفة سبب وقوع الحادث. وقال إسماعيل، إن الحريق نشب فى المخيم الذى تم إعداده للصلاة بكنيسة مارى جرجس بمطاى، لافتًا إلى أنه نظرًا لظروف هدم الكنيسة، تم إعداد المخيم لصلاة الإخوة الأقباط للاحتفال بعيد القيامة المجيد، لكن الحريق قضى على كل محتويات المكان، من كراسى وأثاث وفراشة وسماعات وكل المنقولات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتابع: «التحقيقات الأولية توضح كون سبب الحادث ماسا كهربائيا، لعدم وجود أى شخص فى مكان الحريق أثناء وقوعه». (اقرأ أيضا: حزب المحافظين يدين التفجيرات الإرهابية في سريلانكا) واندلع حريق، فجر يوم أمس الجمعة، في مخيم كنيسة ماري جرجس التابعة لمطرانية مطاي للأقباط الأرثوذكس شمالي محافظة المنيا،

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