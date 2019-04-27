انت الان تتابع الصحة: تدريب القوى البشرية يضمن نجاح منظومة التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

شددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أهمية الاستثمار في القوى البشرية وتدريبهم وفقا لأحدث النظم التدريبية العالمية، لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم السبت، خلال توديعها للأطباء الذين تم اختيارهم للسفر إلى إنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمطار القاهرة الدولي، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسفير البريطاني لدى مصر جيفري آدمز. وصرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن وزيرة حرصت على توديع الأطباء بمطار القاهرة لرفع روحهم المعنوية.

وقالت زايد للأطباء: "أنتم سفراء مصر بإنجلترا وأثق بقدراتكم العلمية والمهارية وبلدكم كانت وستظل داعمة لكم"، مؤكدة أن هذه هي الخطوة الأولى ولن تكون الأخيرة على درب التدريب المستمر، وسيكون هناك العديد من البرامج التدريبية في الكثير من دول العالم خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة المريض.وأوضح مجاهد أن