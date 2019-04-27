شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة الأرمينية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السبت، نيافة المطران أشود مطران الكنيسة الأرمنية بمصر والسودان وإثيوبيا ووفد من كهنة الكنيسة وأراخنتها والسفير كارين كريكوريان سفير دولة أرمينيا بالقاهرة، الذين قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

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