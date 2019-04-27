شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الانتهاء من تجهيز حدائق القناطر الخيرية لأعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، عن الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى لاستقبال المحتفلين بأعياد الربيع والإخوة الأقباط مشيرا إلى أنه سيتم فتح متحفي الرى والطفل بالمجان أمام الزائرين، وبعض الحدائق والمتنزهات بأسعار مخفضة تبدأ من 5 جنيهات للفرد.

جاء ذلك خلال جولته لمدينة لقناطر الخيرية بحضور رحاب المزين رئيس مجلس المدينة والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وقال المحافظ إنه تم رفع الاستعدادات القصوي بكافة المديريات الخدمية بالمحافظة للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف الحملات على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع حالة الاستنفار الامنى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين خلال احتفالاتهم بعيد القيامة وأعياد الربيع، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن لتلقى أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة.

وفي مجال الصحة، تم رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وإلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وامصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن تجمع المواطنين مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة وتوفير الإسعافات الأولية على مدار اليوم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتشديد الرقابة على الرحلات النيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، حفاظا على أرواح المواطنين، كما أمر برفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية إليها.