شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى يتألم بالشارع إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءا على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بشأن تواجد رجل مسن بلامأوى مريض يفترش إحدى أرصفة شارع التحرير بوسط البلد بالقاهرة .

توجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان المسن وتبين أنه يدعى بهاء ويبلغ من العمر ٦١ عاما و يعانى من غرغرينة بساقية ويتألم ويصرخ من شدة الألام ويستغيث بالمارة حيث ، قام الفريق بطلب سيارة أسعاف وتم التوجة به إلي مستشفى القصر العينى لإجراء الكشف الطبى المبدئى عليه

وقام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوى لحجز المسن بإحدى المستشفيات لمثل هذه الحالات ، وتوجه أعضاء الفريق إلى مستشفى حميات العباسية وتم إخضاع المسن لفحص طبى شامل من قبل الفريق الطبى المتميز بالمستشفى الذى قام بعزلة فى حجرة طبية ليتلقى العلاج ، ويتابع الفريق حاله المسن وبعد تماثلة للشفاء لاستقبالة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.