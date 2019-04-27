شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش التعاون العلمي والبحثي بين مصر والصين في أبحاث الأمراض الطفيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل، رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، رئيس مجلس الإدارة، حول التعاون العلمى والبحثى بين معهد تيودور بلهارس والمعهد القومى للأمراض الطفيلية بالصين.

وقام وفد رفيع المستوى من المعهد الصينى بزيارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث؛ لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال أبحاث الأمراض الطفيلية وترتيب التبادل الأكاديمي في مجال الصحة العامة.

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وأضاف التقرير أنه على هامش الزيارة قام معمل الرخويات الطبية بالتعاون مع معمل المناعة بالمعهد بتنظيم لقاء علمى مشترك تناول العديد من المحاضرات المتعلقة بالأمراض المعدية وطرق تشخيصها ومكافحتها والوقاية منها، حيث شهد اللقاء ما يزيد عن ١٢٠ باحثا من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات بالإضافة للباحثين من إقسام المعهد المختلفة، كذلك قام الوفد الصيني بزيارة محطة أبحاث القواقع التابعة لمعمل الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأشار التقرير إلى أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث كان وقع مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع المعهد القومي للأمراض الطفيلية بشنغهاي عام ٢٠١٤ للتعاون في مجال الأمراض المدارية وتحديداً فيما يتعلق بمكافحة مرض البلهارسيا والوقاية منه، والتي انتهت إلى إجراء مشروع مشترك بين معمل الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث وقسم البلهارسيا بالمعهد القومي للأمراض الطفيلية بشنغهاي في مجال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا في مصر.

وقالت الدكتورة وفاء قنديل إنه تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمتد حتي عام ٢٠٢٢ مع الدكتور شياونونج تشو رئيس المعهد القومي للأمراض الطفيلية بشنغهاي، مشيرة إلى إهداء لوحة معدنية من المركز القومي بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين للمعهد كشهادة بأن معهد تيودور بلهارس للأبحاث شريك دولي مع المعهد القومي للأمراض الطفيلية بشنغهاي.