شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، من ضبط شخصين في الإسكندرية، تخصصا في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية لصعوبة حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

بدأت الواقعة بتمكن فرع مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من ضبط شخص في منطقة الرمل، سبق إتهامه في قضايا تبديد، لتقدمه لإحدى الجهات الحكومية للتصديق على شهادة خبرة منسوب صدورها لإحدى المدارس، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الإدارات التعليمية «على خلاف الحقيقة».

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وبمواجهته إعترف بأن الشهادة المضبوطة مزورة وأنها تخص (إحدى السيدات) وأنها متواجدة خارج البلاد وأقر بتحصله على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص «محدد» مقابل مبلغ مالي قدره (300) ثلاثمائة جنيه .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الأخير وتبين أنه طالب سبق إتهامه في 3 قضايا «ضرب» والذي يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وضبط بحوزته مجموعة من نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من بيانات قيد منسوب صدورها لإحدى الإدارات التعليمية خالية البيانات، ومجموعة من نماذج كشف طبي منسوب صدورها إلى مستشفيات حكومية خالية البيانات مُعدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج إقرار قيام بالعمل «تعيينات» منسوب صدورها إلى إدارات تعليمية خالية البيانات مُعدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد .

بمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، حيث تمثل دور الثاني في إصطناع المحررات المزورة عن طريق إستخدام نماذج أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك، حيث يقوم بوضعها على تلك المحررات عقب محو البيانات الصحيحة وإعادة تصويرها بإستخدام أحد برامج الكومبيوتر، وطبعها بطابعة ألوان من خلال تردده على أحد مقاهي الإنترنت، ثم إعطائها للأول الذي تمثل دوره في ترويج تلك المحررات.