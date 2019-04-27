شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» يُجدد تعيين صالح الشيخ رئيسًا لـ«التنظيم والإدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٩ بتجديد تعيين الدكتور صالح الشيخ، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزيرة لمدة عام اعتبارا من ١٠ أبريل ٢٠١٩.

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