شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على تعديل «المنحة الأمريكية» لدعم الحلول المتكاملة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٨. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت.

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