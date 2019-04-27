شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون بـ«سبت النور» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل أقباط الوادي الجديد احتفالاتهم المختلفة في أسبوع الآلام الذي بدأ بأحد الشعانين «السعف» وينتهي غدًا الأحد بعيد القيامة المجيد يليه شم النسيم، حيث شهدت كنائس الوادي الجديد إقبالًا كثيفًا اليوم السبت ، والمعروف بسبت الفرح أو سبت النور لأداء الصلوات وإقامة القداسات والطقوس الكنسية المختلفة قبيل بدء قداس عيد القيامة بساعات .

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وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس اسقف كنائس الوادي الجديد والواحات قداس سبت الفرح بكنيسة العذراء مريم بالخارجة التابعة لإيبارشية الوادي الجديد بمعاونة الآباء الكهنة والقساوسة وهم القس برثلماوس ، والقس تواضروس والقس شنودة ، بجانب عشرات الشمامسة وشعب الكنيسة، وتكررت القداسات والطقوس القبطية بكنيستي مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة.

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وفي نفس السياق شددت مديرية أمن الوادي الجديد من إجراءات تأمين كنائس المحافظة أثناء قداس سبت الفرح وخاصة بكنيسة العذراء مريم بالخارجة التي تشهد توافد كثيف من الأقباط وتضم مقر أسقف كنائس المحافظة