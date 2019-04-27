شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. «عبدالعال» يتفقد أعمال تطوير محيط استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير محيط استاد القاهرة، والتى تقوم بها المحافظة استعداداَ لاستقبال كأس الأمم الأفريقية.

وقال «عبدالعال» إن العمل يجري على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال إعادة رصف وزراعة أشجار ونخيل وإقامة أحواض زهور جديدة وترميم المقامة فعلياَ، كذلك رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى مع إعادة طلاء أعمدة الإنارة والتأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من طلاء واجهات العقارات المطلة على استاد القاهرة من جهة مسجد آل رشدان.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء شارع جديد يربط بين طريق النصر وشارع يوسف عباس جارى العمل به، وبلغت نسبة العمل للانتهاء منه أكثر من 75% ويساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة، مؤكدا ضرورة مراعاة إنشاء شبكة بالوعات أمطار بكافة الطرق الجارى إعادة رصفها، كذلك توصيل شبكة مياه لرش المسطحات الخضراء.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من إضافة 6 دورات مياه نموذجية لخدمة رواد المنطقة بمحيط إستاد القاهرة ذات طابع جمالى، وتضم وحدتان للرجال والنساء بالإضافة إلى منفذ لبيع المشروبات السريعة، وقد تم اختيار مواقعها بما يتناسب مع حجم الوحدة وبما لا يسبب أي معوقات مرورية أو بيئية بالإضافة إلى قرب مصادر للمياه والصرف الصحى والكهرباء لتشغيلها.

ولفت المحافظ إلى اختيار موقع مناسب لإقامة معرض مؤقت خلال الدورة لبيع المنتجات الحرفية واليدوية الذاتية والتذكارات السياحية للجماهير خلال إقامة مباريات البطولة.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمحيط استاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمحيط استاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمحيط استاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا