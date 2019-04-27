شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف بتشكيل لجان للتأكد من كفاءة معدات نظام التعليم الجديد بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتشكيل مجموعات عمل من مكاتب مديري الإدارات التعليمية بالمحافظات، برئاسة مديري الإدارات التعليمية، وعضوية كل من رئيس المدينة أو الحىن وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن الشركة المصرية للاتصالات، للمرور على المدارس الموجودة بنطاق الإدارة التعليمية في كل محافظة وإعداد تقرير بشأن كفاءة الشاشات والمعدات الفنية الموجودة بالمدارس واللازمة لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وقال بيان صادر عن الوزارة، السبت، إن التوجيهات تأتي في إطار التنسيق بين جميع أجهزة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع المحافظات ومتابعة النظام التعليمى الجديد، وفى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة مركزية للمرور على المدارس بالمدن والقرى والأحياء التي تم دعمها بشاشات أو معدات فنية لتطبيق نظام التعليم المصرى الجديد والتأكد من مدى كفاءتها ومدى فاعليتها واستخدامها في الغرض المخصص من أجله.

وأشار شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة آليات الدعم اللازمة للمساهمة في تطبيق نظام التعليم الجديد، مؤكداً أن النهوض بالتعليم هو اللبنة الأولى في بناء الدول وتحقيق النمو الاقتصادي في ظل تكاتف كل أجهزة الدولة معاً من أجل إنجاح منظومة التعليم الجديدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء الانسان المصرى بالعلم والمعرفة والثقافة لتحقيق التنمية والإرتقاء بالدولة المصرية والمضى بها قدماً نحو مستقبل أفضل.