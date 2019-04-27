شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينيب «هرمينا» لرئاسة قداس عيد القيامة بـ«كاتدرائية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص أبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أناب الأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس وسط الإسكندرية، لرئاسة قداس عيد القيامة المجيد، مساء السبت، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

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وأوضح «ايميل» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه سيشارك الأنبا هرمينا صلاة وقداس العيد أباء كهنة الكاتدرائية وسط حضور شعبى مكثف واجراءات أمنية وتنظيمية مشددة حيث تتولى فرق الكشافة التابعة للمرقصية وبعض الكنائس بتولى عملية تنظيم الدخول إلى الكاتدرائية .

وأشار إلى أنه سيتم اقامة حفل استقبال للمسئولين صباح الأحد بالمقر البابوى للتهنئة بعيد القيامة المجيد ومن المقرر أن يهنئ بالعيد كلاً من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية واللواء محمد الشريف مدير الأمن والقيادات التنفيذية والامنية والدينية والحزبية.

ولفت إلى أنه سيتم تشديد الاجراءات الأمنية والتنظيمية على الكاتدرائية وداخلها والتدقيق في الدخول حيث يتم تشغيل بوابات كشف المعادن والسماح بالدخول لحاملى الصليب .