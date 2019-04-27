شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء سحر نصر مع وزير المالية الكويتي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور نايف فلاح، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ومحافظ دولة الكويت في كل المؤسسات المالية العربية، وذلك على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، غدير حجازى، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

واتفق الجانبان على العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت، وتشجيع رجال الاعمال في البلدين على ضخ استثمارات جديدة، ودعوة المستثمرين في الكويت إلى زيارة مصر للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة بها، حيث تبلغ الاستثمارات الكويتية في مصر حاليا نحو 4.7 مليار دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

وعرضت الوزيرة، الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة.

وأكدت «نصر» أن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين، حيث عالجت الاصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات ورأس المال المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص، مشيرة إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.

Advertisements

لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع وفد كويتي

لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع وفد كويتي

لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع وفد كويتي

من جهته، ذكر الدكتور نايف فلاح أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت هي المسؤولة عن الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج، وهي تستثمر في مصر من خلال شركة أكويتى القابضة، وشركات الاستثمار الكويتية المصرية، وتساهم في عدة مشروعات في مجالات الصحة والعقارات والسياحة والبنوك، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم التوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة في مصر.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالسيد محمد حمود الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع، حيث تم بحث زيادة استثمارات المجموعة في مصر، والتى وصلت إلى 3.5 مليار جنيه، وضخ استثمارات جديدة في مجالات تشغيل الفنادق والرعاية الصحية والمطاعم.

وأوضح حمود الشايع أن لدى الشركة 145 محل في مصر في عدة محافظات، اضافة إلى 22 توكيل عالمى في مجالات الملابس والمطاعم والرعاية الصحية، وتوفر نحو 1750 فرص عمل.

وعلى صعيد متصل، التقت الوزيرة، جواد أحمد بوخمسين، رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، والتى تستثمر في عدة شركات في مصر في مجالات التنمية العقارية واستصلاح الاراضى، وخلال اللقاء، أشار «بوخمسين» إلى اعتزام المجموعة التوسع في استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظها بها السوق المصرية.

والتقت الوزيرة، بالدكتور حمد المرزوق، رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتى، والذى يستثمر في عدة شركات في مصر في مجالات الكيماويات والاعلام، حيث تم بحث التوسع في استثماراته في مصر.