شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووفد قيادات إسلامية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية منذ قليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومعه وفد من قيادات المشيخة. ووزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة ووفد من وزارته. وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ووفد من قيادات دار الإفتاء. قدم الضيوف لقداسته التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد وتبودلت كلمات غلفتها روح الود الخالص. شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

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